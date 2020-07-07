Волин рассказал о поведении аудиторий СМИ после пандемии

https://static.news.ru/photo/e7d37018-c159-11ea-8606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: pixabay.com

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин спрогнозировал показатели уровня аудиторий СМИ. По его оценкам, в скором времени она начнёт возвращаться к состоянию, которое было до пандемии.

Сейчас мы видим, что у всех средств массовой информации аудитория начинает возвращаться к доинфекционному уровню. Но пик пройден, с пика опустились. Но все равно, тот уровень, ни котором (показатели) находятся сейчас, они серьезно выше, чем в феврале-месяце, — цитирует Волина РИА Новости.

Он также напомнил о том, что во время пандемии коронавируса лидерами роста аудитории оказались РИА Новости и РБК. Большинство пользователей перешли на информационный формат. Волин также подчеркнул, что блогерам не удастся вытеснить профессиональных журналистов, так как в кризисных ситуациях все обращаются к проверенным источникам информации.

Как ранее информировал NEWS.ru, в мае 2020 года специалисты Минкомсвязи заявили о росте трафика на сайтах ведущих российских СМИ. Также значительно увеличились рейтинги телеканалов — прирост составил 30–40%.