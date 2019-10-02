https://static.news.ru/photo/349cf04c-e4e5-11e9-abbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: unreleased_dtp/vk.com

Очевидцы аварии с автобусом и легковым автомобилем на Волхонском шоссе разместили видеозапись с места происшествия.

В социальной сети «ВКонтакте» подписчики группы «ДТП и ЧП» в комментариях рассказали о подробностях происшествия, пишут « Невские новости ».

Водитель легковушки сгорел в машине. В автобусе все живы, но несколько людей с перемотанными головами, — сообщил свидетель ДТП.

Пользователи Сети сообщили, что водителя пытались достать из машины, но не смогли.

ДТП произошло утром 2 октября. В нём пострадали восемь человек. По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя легковушки. Он выехал на встречную полосу и врезался в автобус маршрута 403 «Красное село — ст. метро „Московская“», писал News.ru.