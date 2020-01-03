https://static.news.ru/photo/adf61168-2f3f-11ea-9ae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Водитель белой Infiniti выстрелил в центре Санкт-Петербурга, отреагировав так на брань другого автомобилиста. Инцидент произошёл на перекрёстке ул.Ефимова и набережной реки Фонтанки.

Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, запись опубликована в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

На кадрах видно, как Infiniti перегораживает дорогу, остановившись на единственной свободной полосе по улице Ефремова. Сзади подъезжает другая машина, водитель которой начинает сигналить и ругаться.

Водитель иномарки спокойно выходит из машины, открывает багажник, кладёт туда вещи. А после возвращается за руль, достаёт пистолет, стреляет в воздух и спокойно уезжает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестный злоумышленник, устроивший стрельбу из оружия в новогоднюю ночь, случайно попал по навесной траектории в лицо шестилетнему мальчику. Ребёнку наложили три шва. Инцидент произошёл в Иркутске.