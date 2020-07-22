Вину за убийство критиковавшего Кадырова блогера взяла на себя его семья

https://static.news.ru/photo/65f28ecc-cc20-11ea-82c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Семья убитого в Австрии Мамихана Умарова, политэмигранта из Чечни, фактически призналась в устранении родственника. Она записала видеообращение на родном языке, в котором рассказывает о причинах поступка и просит отпустить арестованных по этому делу в Европе. Умаров был известен как блогер, критиковавший главу республики Рамзана Кадырова.

Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить, — утверждает близкий родственник Умарова из села Мескер-Юрт (цитата по «Кавказ.Реалии»).

По его словам, тогда родные Умарова «поняли, что его надо будет остановить в любом случае».

Мы остановили его, поскольку должны были это сделать. В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами. Это мы должны были сделать. Не мучайте людей, оставьте в покое, — сказал родственник на видео.

К обращению присоединились брат отца убитого Ваха Умаров и дядя по материнской линии Лом-Али Усманов.

Мы собрались, чтобы обратиться к народу республики и главе и попросить прощения. Всё, что он говорил оскорбительного, сказано против нас, — добавили они.

Уроженец Чечни, называвший себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, Мамихан Умаров был застрелен в столице Австрии 4 июля. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин.

Известный как Анзор из Вены сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами.

Блогера похоронили в Вене при усиленной охране. На траурную церемонию пришли члены диаспоры, а также родные и близкие. Вдова Умарова Зарема заявила, что продолжит дела мужа. Она считает, что к его убийству причастны власти Чечни.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом категорически опровергла причастность официального Грозного к убийству. Сообщения об этом она назвала инсинуациями.

Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что в связи с совершённым преступлением между правоохранительными органами России и Австрии был установлен контакт, писал NEWS.ru.