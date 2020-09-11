Видео с жестоко избитым в Омске мальчиком появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/2cb6c27a-f41d-11ea-8780-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Опубликовано видео с полуторагодовалым мальчиком из Омска, которого избивали взрослые. Судя по кадрам, малыша замучили так, что он едва шевелит маленькой ручкой из-за травмы.

Мальчик сидит за столом и тянется к тарелкам с едой. При этом видно, что его пальцы плохо шевелятся, а сам он не может достать тарелку. В кадре появляется и взрослая женщина, поначалу она молча наблюдает за попытками мальчика, смеётся, а затем протягивает ему тарелку с едой.

По данным «360», мальчика госпитализировали с травмами от побоев. Он вместе с матерью проживал у знакомых. По её словам, хозяева дома «взяли ребёнка в заложники», чтобы женщина вернула им долг в размере 20 тысяч рублей. Однако семейная пара свою причастность к избиению отрицает и настаивает на том, что руку на малыша поднимала сама нерадивая мать.

Сейчас малыш находится в столичной больнице под присмотром врачей. По данному факту проверку проводит Следственный комитет. В отношении пока неустановленных лиц из органов опеки могут возбудить уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Москвы нанесла травмы сыну из-за того, что он не слушался её во время выполнения домашнего задания. Отец ребёнка был вынужден отвезти его в поликлинику. Медики диагностировали у мальчика множество ушибов, синяков и ссадин на голове и теле.