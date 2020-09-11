Видео с жестоко избитым в Омске мальчиком появилось в Сети

Опубликовано видео с полуторагодовалым мальчиком из Омска, которого избивали взрослые. Судя по кадрам, малыша замучили так, что он едва шевелит маленькой ручкой из-за травмы.
Мальчик сидит за столом и тянется к тарелкам с едой. При этом видно, что его пальцы плохо шевелятся, а сам он не может достать тарелку. В кадре появляется и взрослая женщина, поначалу она молча наблюдает за попытками мальчика, смеётся, а затем протягивает ему тарелку с едой.
По данным «360», мальчика
Сейчас малыш находится в столичной больнице под присмотром врачей. По данному факту проверку проводит Следственный комитет. В отношении пока неустановленных лиц из органов опеки могут возбудить уголовное дело по статье «Халатность».
Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Москвы нанесла травмы сыну из-за того, что он не слушался её во время выполнения домашнего задания. Отец ребёнка был вынужден отвезти его в поликлинику. Медики диагностировали у мальчика множество ушибов, синяков и ссадин на голове и теле.
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