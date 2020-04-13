Москвичка избила ребёнка из-за шалости во время выполнения домашней работы

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Жительница Москвы нанесла травмы сыну из-за того, что он не слушался её во время выполнения домашнего задания. Отец ребёнка был вынужден отвезти его в поликлинику.

Как сообщает телеканал «360», медики диагностировали у мальчика множество ушибов, синяков и ссадин на голове и теле. Они сообщили о пострадавшем ребёнке в полицию.

В настоящий момент стражи порядка проводят проверку и выясняют все детали произошедшего.

NEWS.ru писал, что школьница в Ханты-Мансийске жестоко избила свою сверстницу. О драке стало известно благодаря видео, размещённому в социальных сетях. Инцидент произошёл между двумя 14-летними одноклассницами, одна из которых состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее под Мурманском подросток избил и закопал в снегу 11-летнего ребёнка. Злоумышленник подумал, что пострадавший умер.