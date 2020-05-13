Видео из обрушившейся в Москве пятиэтажки появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/70408806-94e5-11ea-b944-fa163e074e61_660.jpg Фото: Автоклуб/vk.com

Кадры с места частичного обрушения пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в столице выложили в Интернет.

На съемке видно, что к месту ЧП прибыли специалисты экстренных служб города, полицейские и спецтехника. Как рассказали спасатели, на чердаке дома прорвало водопроводную трубу, обрушение перекрытий произошло из-за того, что скопившийся объём воды достиг большой массы, передаёт канал «360».

Как писал NEWS.ru ранее, ЧП случилось по адресу: шоссе Энтузиастов, дом № 22/18, рухнули перекрытия между чердачным помещением и жилым пятым этажом. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов, некоторые люди оказались заблокированы в своих квартирах.