Вице-мисс Чита — 2019 погибла под колёсами мотоцикла на нелегальных гонках

https://static.news.ru/photo/4b67acca-dd07-11ea-9db8-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Дербина Фото: tatiana.derbina/instagram.com

Вторая вице-мисс конкурса красоты «Чита-2019» 24-летняя спортсменка Татьяна Дербина погибла во время нелегальных гонок мотоциклистов. Девушка, снимавшая заезды, выскочила на трассу в поисках лучшего ракурса и попала под колёса.

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что Дербина работала фитнес-тренером и любила конный спорт. Окончила Хреновскую школу наездников в Воронеже, вернулась в Читу, где много раз становилась победительницей различных соревнований.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в таиландской провинции Сураттхани в результате ДТП погибла украинская тревел-блогер Валерия. Об этом сообщила проживающая в королевстве её близкая подруга Анна Токарева в Instagram. По её словам, авария произошла 2 августа. Близкие погибшей собирают средства на транспортировку тела девушки на родину.