Вице-мисс Чита — 2019 погибла под колёсами мотоцикла на нелегальных гонках

Вторая вице-мисс конкурса красоты «Чита-2019» 24-летняя спортсменка Татьяна Дербина погибла во время нелегальных гонок мотоциклистов. Девушка, снимавшая заезды, выскочила на трассу в поисках лучшего ракурса и попала под колёса.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что в таиландской провинции Сураттхани в результате ДТП погибла украинская тревел-блогер Валерия. Об этом сообщила проживающая в королевстве её близкая подруга Анна Токарева в Instagram. По её словам, авария произошла 2 августа. Близкие погибшей собирают средства на транспортировку тела девушки на родину.
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