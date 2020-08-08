Блогер из Украины погибла в ДТП в Таиланде

https://static.news.ru/photo/219fc6f2-d947-11ea-8247-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: ya___lerochka/instagram.com

В таиландской провинции Сураттхани в результате ДТП погибла украинская тревел-блогер Валерия.

Об этом сообщила проживающая в королевстве её близкая подруга Анна Токарева в Instagram. По её словам, авария произошла 2 августа. Близкие погибшей собирают средства на транспортировку девушки на родину, передаёт РИА Новости.

В Instagram блогер публиковала много фотографий из популярных у туристов стран, например Бали, Ибицы, Турции и Вьетнама.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге был найден мёртвым 22-летний ЛГБТ-блогер. Правоохранители считают, что мужчину могли задушить. Инцидент произошёл в одной из квартир на улице Маршала Казакова в Красносельском районе города.