https://static.news.ru/photo/f8ed2b8e-c360-11e9-9a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: amna.gr

Частный вертолёт рухнул в море между греческим островом Порос и городком Галатас на полуострове Пелопоннес.

На борту находились двое российских туристов и пилот воздушного судна. На данный момент водолазы уже извлекли тела погибших россиян из воды, их личности устанавливаются. Тело пилота пока найти не могут, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей .

По данным заместителя главы администрации острова Йоргоса Кутузиса, взорвался топливный бак вертолёта. Со слов очевидцев, пилот потерял управление и перед крушением вертолёт снёс электрические провода. Сейчас на острове Порос отсутствует электричество.

Third body recovered from helicopter crash off #Poros island; electricity distributor confirms power lines were hit #Greece https://t.co/XKW9HXc6H7 pic.twitter.com/e9T5H3mqIw — ANA-MPA news (@amna_newseng) August 20, 2019

Ранее прокуратура назвала вероятную причину крушения Як-55 под Самарой, в результате которого погиб пилот, писал News.ru.