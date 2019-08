На борту находились двое российских туристов и пилот воздушного судна. На данный момент водолазы уже извлекли тела погибших россиян из воды, их личности устанавливаются. Тело пилота пока найти не могут, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей .

По данным заместителя главы администрации острова Йоргоса Кутузиса, взорвался топливный бак вертолёта. Со слов очевидцев, пилот потерял управление и перед крушением вертолёт снёс электрические провода. Сейчас на острове Порос отсутствует электричество.