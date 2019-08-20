Фото: amna.gr

Частный вертолёт рухнул в море между греческим островом Порос и городком Галатас на полуострове Пелопоннес.

На борту находились двое российских туристов и пилот воздушного судна. На данный момент водолазы уже извлекли тела погибших россиян из воды, их личности устанавливаются. Тело пилота пока найти не могут, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей

По данным заместителя главы администрации острова Йоргоса Кутузиса, взорвался топливный бак вертолёта. Со слов очевидцев, пилот потерял управление и перед крушением вертолёт снёс электрические провода. Сейчас на острове Порос отсутствует электричество.

Ранее прокуратура назвала вероятную причину крушения Як-55 под Самарой, в результате которого погиб пилот, писал News.ru.

 

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