https://static.news.ru/photo/4592ec74-19e4-11ea-921c-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Сергей Булкин/News.ru

Певица Валерия призналась, что позвонила своему сыну Арсению Шульгину через пять минут после ДТП, в которое тот попал, так как предчувствовала неладное.

Валерия рассказала РЕН ТВ, что сын сообщал ей о планах приехать в Северную столицу, но она не восприняла это всерьёз.

А потом я открываю Instagram, вижу, что они в дороге, в пути. У меня прям сердце ёкнуло, потому что я понимаю, что дорога жуткая. Набираю ему, а он говорит: «Всё нормально, я губу разбил». И тут я понимаю, что произошла авария. Какое-то вот прям чутьё у меня было. Я позвонила через пять минут после аварии, — поделилась певица.

Валерия добавила, что обед, на котором сын планировал познакомить её с девушкой, всё-таки состоялся, но в нём не было «ничего весёлого». По её словам, Арсений уже отправился в Москву со своей спутницей, где девушке сделают операцию на сломанной руке.

Как ранее сообщил NEWS.ru, Арсений Шульгин и его девушка Алина попали в аварию в Тосно, когда ехали в Санкт-Петербург. Молодому человеку потребовалось небольшое хирургическое вмешательство.