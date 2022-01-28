Военный вертолёт совершил жёсткую посадку в Ульяновской области

Вертолёт Ми-8 Минобороны совершил жёсткую посадку на лёд реки в Ульяновской области, сообщили ТАСС в экстренных службах. Всего на борту находились два человека, в результате инцидента никто из них не погиб.

На борту находились два человека. В результате жёсткой посадки на лёд погибших нет, — сказал источник.

По его словам, вертолёт следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск. Из-за технических проблем он совершил жёсткую посадку на лёд реки Волги в 2-3 километрах от берега.

В Минобороны информацию об инциденте подтвердили. В ведомстве добавили, что силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования.

Ранее под Ижевском разбился вертолёт Ми-8, в котором находилось два человека, включая пилота. Спасатели нашли вертолёт только спустя девять часов после крушения, пилот вертолёта скончался от переохлаждения, второй член экипажа выжил.