В Ульяновске кот в мешке едва не попал под мусорный пресс

https://static.news.ru/photo/1c7bd642-43b0-11eb-b489-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мусоросортировочном комплексе регионального оператора «Горкомхоз» в Ульяновске в куче отходов нашли живого кота. Хозяева засунули животное в мешок и выкинули на помойку.

Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Ещё бы немного — и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор, — рассказал директор регионального оператора «Горкомхоз» Игорь Перфильев журналистам «Ульяновск. Экспресс».

По его словам, животное не получило никаких травм, но было очень напугано. Это уже не первый случай, когда при сортировке работники находят животных: в ноябре на этом же предприятии в куче мусора были найдены две американские красноухие черепахи и африканский ёж. Они также не пострадали.

Как писал NEWS.ru, ранее в Санкт-Петербурге неравнодушные горожане спасли собаку, которая стала жертвой неизвестного живодёра. Садист надёл на неё плотный намордник и несколько раз ударил молотком по голове, а потом, видимо, подумал, что убил животное, и выкинул собаку в мусорный бак. Когда измученное животное нашли в мусорном баке на улице Правды, собака почти не дышала. Хвостатому пациенту сделали операцию на деньги, которые собрали горожане.