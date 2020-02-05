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В турецкой провинции Ван лавина сошла на спасателей, которые проводили поисковую операцию в месте схода снега, накрывшего микроавтобус.

Под слоем снежной массы оказались зажаты около 50 человек. Спасти удалось 25 из них. Пострадавшие были госпитализированы, сообщил губернатор Мехмет Эмин Белмез.

Breaking: Avalanche disaster at Least 5 people were killed in minibus stuck under the snow and seven were rescued in #Bahcesaray avalanche in van over night eastern #Turkey . Local media reports https://t.co/X75s7zITqw pic.twitter.com/jsTKMYGzCO — NIN 24x7 (@NIN24x7News) February 5, 2020

Как уточняет Hurriyet, под снегом находятся пять транспортных средств.

4 февраля жертвами схода лавины в Турции стали пять человек, шестеро пострадали, двое пропали без вести.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в Грузии россиянка погибла из-за схода лавины на участок автодороги.