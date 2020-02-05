В турецкой провинции Ван лавина сошла на спасателей, которые проводили поисковую операцию в месте схода снега, накрывшего микроавтобус.

Под слоем снежной массы оказались зажаты около 50 человек. Спасти удалось 25 из них. Пострадавшие были госпитализированы, сообщил губернатор Мехмет Эмин Белмез.

Как уточняет Hurriyet, под снегом находятся пять транспортных средств.

4 февраля жертвами схода лавины в Турции стали пять человек, шестеро пострадали, двое пропали без вести.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в Грузии россиянка погибла из-за схода лавины на участок автодороги.

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