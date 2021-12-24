В Туле депутата гордумы задержали по делу о мошенничестве

Следственное управление СК России по Тульской области возбудило уголовное дело в отношении депутата Тульской городской думы. Он подозревается в мошенничестве. По версии следствия, парламентарий устроил на работу в качестве помощников трёх человек, которые на самом деле не работали, а их зарплату получал сам депутат.

По версии следствия, в период с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, при этом начисленные им в качестве заработной платы и иных выплат денежные средства с помощью банковских карт получал сам подозреваемый, — говорится в сообщении СК.

В комитете уточнили, что действия депутата нанесли ущерб бюджету Тулы в особо крупном размере.

Парламентарий задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Ранее сообщалось, что жительница Читы продала 16 забайкальцам несуществующие дома с участками в селе Верх-Чита и строительный домокомплект более чем за 7,5 млн рублей. Суд приговорил 45-летнюю женщину к трём годам колонии общего режима за мошенничество.

Также эксперты Group-IB обнаружили мошенническую схему для кражи средств пользователей Интернета с помощью поддельного сайта Минздрава. Жертвам обещали крупный выигрыш и просили ввести данные банковской карты, после чего с неё списывали деньги. Кроме того, мошенники распространяли в соцсетях фейковую информацию о коронавирусе и вакцинации.