Мошенница продала несуществующие дома на 7,5 млн рублей в Чите

Жительница Читы продала 16 людям несуществующие дома с участками в селе Верх-Чита и строительный домокомплект свыше чем за 7,5 млн рублей, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на СУ СКР по Забайкалью. Суд приговорил 45-летнюю женщину к трём годам колонии общего режима за мошенничество.

По версии следствия, подсудимая в 2017--2019 годах рекламировала услуги по строительству домов и предлагала купить их за «незначительную» сумму — около 400 тысяч рублей каждый. На уловку поддались 15 человек, тогда как ещё одному читинка продала несуществующий набор из комплектующих для строительства на сумму около 1,5 млн рублей.

Чтобы усыпить бдительность клиентов и придать своей деятельности видимость правомерной, подсудимая заключала с потерпевшими договоры об оказании услуг по строительству жилых домов, а также предлагала гражданам оплатить договор средствами материнского капитала и помогала в оформлении документов для его получения, — заявили в пресс-службе СУ СКР по Забайкалью.

Гражданка была арестована в зале суда.

Ранее руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко предупредил, что мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию по коду из СМС-сообщения, которая подтверждает платёж. Они сделали это с помощью синхронного проведения фейковой операции на фишинговом сайте, стилизованном под оплату ОСАГО.