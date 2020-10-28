В США напали на российских журналистов

https://static.news.ru/photo/3f802822-19bd-11eb-877d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Candelori/Keystone Press Agency/Global Look Press

Съёмочная группа российского Первого канала подверглась нападению в Филадельфии. Оператор получил сотрясение мозга. Однако, по словам журналистов, полиция не пришла им на помощь.

По словам корреспондента Георгия Олисашвили, он и его оператор Максим Катаев поехали снимать последствия разграбления магазинов в этом американском городе. Здесь вспыхнули беспорядки из-за убийства полицейскими темнокожего.

Мы решили, что уходим, когда стало более оживлённо. Мы развернулись, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы уже быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны, — рассказал Олисашвили РИА Новости.

Они сели в автомобиль, но не успели заблокировать двери. В итоге люди начали проникать внутрь салона. Они вырвали камеру и отобрали телефон. После этого, по словам Олисашвили, оператор побежал в толпу отбивать камеру, «что не очень рационально было».

Их было намного больше, они могли всё что угодно сделать. Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска. Диагностировали лёгкое сотрясение, — отметил он.

Олисашвили заявил, что они тут же остановили полицейский патруль и сообщили о случившемся, однако стражи порядка отказались проехать на место происшествия и посоветовали обратиться в службу 911. В итоге через полчаса приехал другой патруль.

Они нам посочувствовали, сказали прямо, что шансов никаких нет. Предложили сопроводить нас в полицейский участок для дачи показаний детективу и заведения дела. Но когда я снова попросил поехать на место, они сказали: «Нет, там слишком опасно», — сообщил Олисашвили.

И даже когда российские журналисты прибыли в участок, детектив долго не мог их принять. В итоге опрос проходил по телефону, когда съёмочная группа ехала в Нью-Йорк.

Беспорядки начались в Филадельфии вечером 26 октября после убийства полицейскими темнокожего мужчины. 27-летний Уолтер Уоллес, предположительно, вооружённый ножом, шёл в сторону сотрудников полиции и не реагировал на их команды. В итоге после предупреждений стражи порядка выстрелили в него. Молодой человек скончался.

Семья погибшего утверждает, что он страдал психическим расстройством и принимал лекарства. Комиссар полиции и мэр города заявили о неоднозначности произошедшего, выразили соболезнования семье и близким. В связи со стрельбой полицейских будет начато расследование.

Сейчас в Филадельфии введён комендантский час. По данным властей, за последние два дня задержаны около 170 человек. Сообщается, что в результате беспорядков пострадали свыше 50 полицейских.

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