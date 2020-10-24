CNN: спецслужбы США готовятся к массовым протестам после выборов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовит офицеров различных силовых ведомств к массовым акциям протеста после президентских выборов 3 ноября, сообщает CNN.
Как говорится в
У нас есть группы, готовые действовать по мере необходимости, — приводит телеканал заявление и.о. замминистра национальной безопасности Кена Куччинелли.
Чиновник добавил, что на самом деле у МВБ США нет тревожной развединформации о том, что в стране планируются какие-либо массовые провокации или акции протеста.
Между тем источники CNN отметили, что речь идёт о подготовке офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции. Предполагается, что эти силы будут охранять федеральные здания.
Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что в случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп планирует уволить действующего министра обороны страны Марка Эспера, а также директора ЦРУ Джину Хаспел и главу ФБР Кристофера Рэя.
Ранее Трамп заявил, что СМИ не публикуют реальные результаты опросов в тех штатах, где он лидирует.