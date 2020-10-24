CNN: спецслужбы США готовятся к массовым протестам после выборов

https://static.news.ru/photo/3f8fc0a2-1814-11eb-9538-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовит офицеров различных силовых ведомств к массовым акциям протеста после президентских выборов 3 ноября, сообщает CNN.

Как говорится в сообщении телеканала, который ссылается на два знакомых с вопросом источника в силовых ведомствах, подготовка к беспорядкам является частью согласованных усилий федеральных и местных властей по противодействию крупномасштабным протестам.

У нас есть группы, готовые действовать по мере необходимости, — приводит телеканал заявление и.о. замминистра национальной безопасности Кена Куччинелли.

Чиновник добавил, что на самом деле у МВБ США нет тревожной развединформации о том, что в стране планируются какие-либо массовые провокации или акции протеста.

Между тем источники CNN отметили, что речь идёт о подготовке офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции. Предполагается, что эти силы будут охранять федеральные здания.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что в случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп планирует уволить действующего министра обороны страны Марка Эспера, а также директора ЦРУ Джину Хаспел и главу ФБР Кристофера Рэя.

Ранее Трамп заявил, что СМИ не публикуют реальные результаты опросов в тех штатах, где он лидирует.