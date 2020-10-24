СМИ: Трамп намерен сменить глав Пентагона, ФБР и ЦРУ после выборов

https://static.news.ru/photo/fe9b5b58-174e-11eb-898b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: whitehouse/flickr.com

В случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп планирует уволить действующего министра обороны страны Марка Эспера, а также директора ЦРУ Джину Хаспел и главу ФБР Кристофера Рэя.

О намерении президента сменить руководителей ключевых ведомств в сфере безопасности и обороны страны сообщили Axios источники, присутствовавшие при обсуждении вопроса об увольнении ряда чиновников администрацией Трампа после победы на выборах.

Отмечается, что перечень лиц, которых Трамп намерен сменить после переизбрания, намного длиннее, однако эти три кандидата на увольнение стоят на президентской повестке в приоритетном порядке.

Отмечается, что трое чиновников не пользуются доверием со стороны Трампа и мешают действующему президенту следовать выбранному им курсу политики страны.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. На них ключевыми конкурентами станут действующий лидер страны Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден.

Последний, как сообщал NEWS.ru, заявлял, что Россия является для Вашингтона главой угрозой на международной арене.