СМИ: Трамп намерен сменить глав Пентагона, ФБР и ЦРУ после выборов

В случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп планирует уволить действующего министра обороны страны Марка Эспера, а также директора ЦРУ Джину Хаспел и главу ФБР Кристофера Рэя.
О намерении президента сменить руководителей ключевых ведомств в сфере безопасности и обороны страны
Отмечается, что перечень лиц, которых Трамп намерен сменить после переизбрания, намного длиннее, однако эти три кандидата на увольнение стоят на президентской повестке в приоритетном порядке.
Отмечается, что трое чиновников не пользуются доверием со стороны Трампа и мешают действующему президенту следовать выбранному им курсу политики страны.
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. На них ключевыми конкурентами станут действующий лидер страны Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден.
Последний, как сообщал NEWS.ru, заявлял, что Россия является для Вашингтона главой угрозой на международной арене.