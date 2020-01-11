В Рязанской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Трое человек погибли, а ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

В Рязанской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Трое человек погибли, а ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону. В результате...