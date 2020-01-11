Уроженец посёлка Петровское Новосибирской области на большой скорости спускался по склону в кузбасском Шерегеше, но, не рассчитав, упал и наткнулся на собственную лыжу. Позднее он скончался в больнице.
Как говорят очевидцы, он вначале хотел в одну сторону поехать, потом принял другое решение и повернул на другую сторону. В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу, — сообщили РИА Новости в администрации Таштагольского района.
С тяжёлыми травмами пострадавшего доставили в Таштагольскую горбольницу, прооперировали, но из-за большой кровопотери он скончался.
Как писал NEWS.ru, канадский горнолыжник Дейв Тредуэй погиб, катаясь на склоне горы Рододендрон в США. 34-летний спортсмен провалился в расщелину с высоты 30 метров. Спасатели округа Пембертон, прибывшие на место, оперативно извлекли Тредуэя. Но Дейв не подавал признаков жизни. У погибшего остались беременная жена и двое детей.