В России за сутки от коронавируса скончались 130 человек

https://static.news.ru/photo/39215532-dba6-11ea-a197-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики зафиксировали 130 летальных случаев от коронавирусной инфекции за сутки. Такие данные на 11 августа приводит оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.

Всего за весь период эпидемии от COVID-19 скончались 15 131 человек.

Также за минувшие сутки в стране выявлено 4 945 заражённых, из них у 1 403 человек болезнь протекает без клинических проявлений. Таким образом впервые с 23 апреля количество заболевших за день не превышает 5 тысяч. Общее число заболевших составляет 897 599 человек. Выздоровели - 703 175, из них 6 494 за минувшие сутки.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс выступил с прогнозом, что пандемия коронавируса может остановиться только через два года. Как заявил миллиардер, «богатый мир» в основном справится с коронавирусом уже к концу 2021 года, а мир в целом преодолеет его к концу 2022 года. По его мнению, пандемия коронавируса существенно замедлила прогресс в поиске лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ. В связи с этим уйдут годы, прежде чем мир снова вернётся к тому состоянию, в котором находился в начале 2020 года, писал NEWS.ru.