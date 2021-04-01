В России «вывели на чистую воду» лекарственный бизнес

https://static.news.ru/photo/d3d88250-9387-11eb-a480-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В России узнали, как лекарственные магнаты наживались на людях во время пандемии коронавируса. Президент страны Владимир Путин лично следил за ситуацией и принял решение вмешаться. Таким образом, бизнес с медикаменатми «вывели на чистую воду», пишет телеканал «Царьград».

Арест владельца группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля называют началом передела российского рынка лекарств. Но правильнее назвать происходящее перенастройкой фармацевтической отрасли страны. Всё дело в ценах, по которым продавались лекарства.

Шпигеля силовики вели уже несколько лет, но команда «Взять его!» последовала с московской Старой площади. И только после того, как стало известно обо всех действиях участников фармрынка в период пика пандемии коронавируса, — рассказал источник в администрации президента РФ.

Он отметил, что так называемое дело Шпигеля является делом о доступности россиянам необходимых препаратов. Тем не менее, чтобы поменять ситуацию в лучшую сторону, пришлось заводить уголовное дело.

Так, «Биотэк» занимался поставками лекарств от коронавируса «Авифавир» и «Арепливир», в основе которых содержится вещество фавипиравир — антивирусный препарат, не получивший мирового признания, однако зарегистрированный в Японии и во Франции. Его эффективность не была доказана, но при этом лекарство поступило на российский рынок, причём по завышенным ценам. Даже с учётом госрегулировки самый дешёвый препарат с этим веществом стоил 5500 рублей за упаковку. Максимальная стоимость препарата с учётом региональных надбавок составила 6875 рублей.

К слову, в Японии розничная цена на этот же препарат была значительно ниже минимальной в России. Мало того, компания продавала государству тесты, которые при закупке стоили 400 рублей, а поступали на российский рынок за две тысячи рублей. Это переполнило чашу терпения Кремля, после чего и началась такая реформа.

Ранее NEWS.ru писал, что объявить человека виновным может только суд. Если бизнесмен Борис Шпигель считает возбуждённое в отношении его дело «заказным» — он имеет право обратиться к правоохранителям, отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.