В пожаре на станции «Мирный» в Антарктиде сгорели лаборатории

https://static.news.ru/photo/df7ab034-b49d-11ea-8c23-fa163e074e61_660.jpg Станция «Мирный» Фото: Арктический и антарктический институт (ААНИИ)/vk.com

На станции «Мирный» в Антарктиде произошёл пожар в метеокабинете Дома радио. В результате сгорели несколько лабораторий. Люди не пострадали.

На антарктической станции «Мирный» произошло мгновенное возгорание. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка, — говорится в сообщении на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

11 человек, живших в пострадавшем от огня здании, обеспечены одеждой и расселены по другим зданиям станции. Всего на «Мирном» находится 23 сотрудника. Угрозы для их жизни и здоровья нет. Как отмечается в релизе, в настоящий момент ведётся работа по ликвидации последствий пожара, создана комиссия по расследованию причин случившегося, принимаются меры по возобновлению метеонаблюдений.

Станция была основана в конце 50-х годов. Она находится на побережье моря Дейвиса. Ближайшая к «Мирному» антарктическая станция — «Дейвис» (Австралия), она расположена на расстоянии 678 км. Обсерватория «Мирный» в недавнем прошлом являлась основной базой российских исследований в Антарктике.

Ранее NEWS.ru писал, что российские моряки нашли неизвестную впадину глубиной 800 метров у Земли Александра Первого в море Беллинсгаузена. Открытие совершила экспедиция океанографического судна «Адмирал Владимирский».