В полиции сообщили о попытках персонала вывести людей из горящего хосписа

https://static.news.ru/photo/3c10a472-9390-11ea-baa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: : Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В первые минуты пожара в хосписе на территории подмосковного Красногорска персонал учреждения пытался вывести постояльцев из горящего здания. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отметили в полиции, персонал хосписа в первую очередь пытался вывести из здания тех, кто был в состоянии идти и жил на первом этаже. Для остальных работники учреждения открывали окна.

Подчёркивается, что лежачие больные находились на втором этаже. После начала пожара дым сразу же стал проникать в комнаты. Работники хосписа мгновенно побежали помогать пожилым пациентам, но спустить их вниз не смогли.

Для этого в переделанном под пансионат частном доме ничего не было подготовлено. Лестницы оказались слишком узкими и непригодными для транспортировки больных. В итоге спасателям пришлось доставать пожилых граждан через окна, передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.

Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис. В нём находилось 29 человек. В настоящее время местные власти занимаются поиском родственников постояльцев сгоревшего хосписа. Выжившие люди находятся под присмотром. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как ранее писал NEWS.ru, следователи задержали организатора хосписа в подмосковном Красногорске, где из-за пожара погибли девять человек. Ему вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».