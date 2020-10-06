В Подольске прохожий обнаружил труп младенца во время прогулки

https://static.news.ru/photo/65d51c00-07e1-11eb-93d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГСУ СК России по Московской области/vk.com

Житель подмосковного Подольска во время прогулки нашёл труп новорождённого ребёнка, следует из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Так, в минувший понедельник, 5 октября, местный житель выгуливал в лесополосе собаку. На место происшествия выехали криминалисты и следователи. В ходе осмотра была найдена бутылка и полиэтиленовый пакет.

По факту инцидента организована проверка. Причины смерти ребёнка устанавливаются. Согласно предварительным данным, смерть новорождённого наступила неделю назад. Источник в правоохранительных органах сообщил «360», что найденный труп был без ног.

Ранее NEWS.ru писал, что прокурор Соль-Илецкого района Оренбургской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней местной жительницы. Она предстанет перед судом за избиение своего сына, который родился в 2019 году.

Женщина обвиняется по трём статьям УК РФ: истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (п. «г» ч. 2 ст. 117), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК) и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением с ним (ч. 1 ст. 156).