В подмосковной Шатуре произошёл пожар у ж/д вокзала

В городе Шатура в Подмосковье произошёл пожар рядом со зданием железнодорожного вокзала. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. В МЧС по Московской области сообщили NEWS.ru, что пока им сообщения о пожаре не поступало.

В Шатурском районе предупредили о вероятности возгорания торфяников из-за аномальной жары. Согласно прогнозам синоптиков, столичный регион на следующей неделе ожидает аномальная жара. Эксперты опасаются, что возгорание в Подмосковье может привести к ситуации как в 2010 году, когда вся Москва находилась в дымке из-за пожаров. Правда, местные власти относятся к вероятности возгорания менее настороженно.

Пока от природы не ожидаем никаких сюрпризов. Весна была очень дождливой, уровень воды в наших водоёмах, в том числе искусственных, высокий. Грунтовые воды на территории тоже располагаются высоко. Запасов воды достаточно, а это главное для ликвидации возгорания, — заявил глава Шатурского городского округа Алексей Артюхин.

При этом лесные пожары в Якутии всё ближе к посёлку Сангар, в котором находится резервуарный парк нефтебазы «Саханефтегазбыт». Об этом сообщило региональное управление МЧС России.