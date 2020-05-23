В Сергиевом Посаде сгорела церковь

https://static.news.ru/photo/4da36a98-9cba-11ea-a0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

В Подмосковье загорелась деревянная церковь. ЧП произошло в деревне Вглядьево городского округа Сергиева Посада. Как сообщили в МЧС по региону, возгорание удалось локализовать на площади 400 квадратных метров.

В 07.05 — локализация пожара на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, — отметили в пресс-службе.

Как передаёт РИА Новости, информация о пожаре поступила в 6.10 (мск). На момент прибытия пожарных церковь горела по всей площади.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура начала проверку по факту гибели людей в Зеленодольской ЦРБ Татарстана. В результате происшествия три человека погибли, трое госпитализированы, 88 эвакуированы.