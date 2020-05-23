В Сергиевом Посаде сгорела церковь

В Подмосковье загорелась деревянная церковь. ЧП произошло в деревне Вглядьево городского округа Сергиева Посада. Как сообщили в МЧС по региону, возгорание удалось локализовать на площади 400 квадратных метров.
В 07.05 — локализация пожара на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, — отметили в пресс-службе.
Как передаёт РИА Новости, информация о пожаре
Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура начала проверку по факту гибели людей в Зеленодольской ЦРБ Татарстана. В результате происшествия три человека погибли, трое госпитализированы, 88 эвакуированы.
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