В Подмосковье к пожизненному сроку приговорили таксиста-маньяка

В Московской области к пожизненному заключению приговорён таксист-маньяк. Он подвозил девушек до дома или куда им требовалось, после чего насиловал их. Об этом сообщает в своём Telegram-канале прокуратура региона.

Отмечается, что двух своих жертв он в итоге убил. По данным ведомства, Московский областной суд вынес обвинительный приговор по делу в отношении ранее судимого местного жителя Владимира Живаева, он обвинен по статьям «убийство», «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, приговорил Живаева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о новых подробностях убийства студенток медицинского колледжа в Гае Оренбургской области. На их телах нашли следы сексуального насилия. Также перед этим девушек, по всей видимости, напоили снотворным, следует из предварительных данных экспертизы. Когда жертв маньяка нашли, они были голыми.

По версии правоохранительных органов, мотивом для преступления стала сексуальная девиация подозреваемого. Согласно новой картине произошедшего, мужчина напоил девушек снотворным, изнасиловал, а затем устроил пожар, чтобы избавиться от улик.

Александр Лазарев подозревается в убийстве трёх студенток медколледжа — 17, 18 и 19 лет. Причастность мужчины к преступлению подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы. Ход расследования контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.