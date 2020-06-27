В Петербурге загорелся грузовик с кислотой

https://static.news.ru/photo/b482520a-b84f-11ea-a830-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs_st.peterburg/vk.com

Грузовик с прицепом, в котором перевозилась кислота, загорелся в Санкт-Петербурге. Никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета. По её данным, инцидент произошёл утром 27 июня на Портовой улице в Кировском районе.

Произошло возгорание большегрузного автомобиля с прицепом, в котором перевозился опасный груз — дихлоризоциануровая кислота, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что очаг возгорания локализован. В результате происшествия никто не пострадал, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве на проспекте Вернадского вспыхнул легковой автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар произошёл в районе дома № 101, корпус 3.