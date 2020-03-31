https://static.news.ru/photo/c04a25be-736b-11ea-a18d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Северной столице возбуждены два уголовных дела о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте СКР по Северо-Западу.

Речь идёт о 32-летней женщине и 36-летнем мужчине, которые, по версии следователей, контактировали с заболевшим COVID-19 и не соблюдали карантин.

Других подробностей в пресс-службе не предоставили, сообщил «Интерфакс-Северо-Запад». При этом в СКР ещё раз призвали не нарушать режим самоизоляции и напомнили о санкциях, которые за этим последуют.

При этом первое дело в Санкт-Петербурге о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 30, ст. 236 УК РФ) возбудили ещё в субботу. Тогда выяснилось, что 32-летний местный житель Георгий Образцов сбежал из пансионата «Заря», который специально оборудован для изоляции граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Полиция задержала Образцова на следующий день.

Как писал NEWS.ru, 31 марта Совфед одобрил закон о лишении свободы до семи лет за нарушение карантина.