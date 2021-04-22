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Происшествия

В Петербурге два человека погибли в сгоревшей после ДТП легковушке

21:26, 22 апреля 2021

Два человека погибли в результате столкновении легкового автомобиля с двумя грузовиками на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. После ДТП возник пожар, передаёт РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС и региональный главк МВД.

По данным экстренных служб, сообщение об аварии на внутреннем кольце КАД в 800 метрах после съезда на Шафировское шоссе поступило в 18:36. К 19:13 пожар был ликвидирован.

Тела обоих погибших извлечены из легкового автомобиля. По предварительным данным, они скончались от полученных при столкновении травм.

Информация о пострадавших уточняется.

На время ликвидации ЧП движение по внутреннему кольцу КАД было полностью перекрыто. Сейчас правоохранительные органы выясняют причину и обстоятельства ДТП.

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