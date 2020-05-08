В Петербурге число погибших от коронавируса достигло 50 человек

https://static.news.ru/photo/5829c350-91dd-11ea-b217-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге число погибших от заражения коронавирусом превысило 50 человек.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за последние сутки комиссия по анализу летальных исходов подтвердила COVID-19 в качестве основной причины смерти еще пяти человек.

Ранее сообщалось, что в 30 российских регионах выявлено более чем по тысяче случаев заражения COVID-19. В частности, более тысячи заболевших зарегистрировано в Ярославской (1051 человек), Саратовской (1007), Новосибирской (1025) областях, Красноярском (1070) и Ставропольском (1012) краях.

В Москве врачи за сутки выявили 5667 случаев заражения коронавирусом. Согласно данным штаба, общее количество заболевших в столице достигло 104 189 человек. Суточный прирост составил 5,8%, писал NEWS.ru.

Всего в России зарегистрировано 198 676 заболевших, 10 817 выявлено в последние сутки. Более 31 тыс. человек выздоровели, 1 827 умерли.