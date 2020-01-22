https://static.news.ru/photo/9ebfe9d4-3d14-11ea-9a35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У пенсионера из посёлка Верхнебаканского случился приступ аритмии после письма из налоговой. У мужчины потребовали заплатить налог за пять машин, о трёх из которых он даже не знал.

По пути домой пенсионер почувствовал себя нехорошо, стал задыхаться. Он принял лекарство и вызвал скорую помощь.

Приехавшая бригада работает на подстанции в Верхнебаканском. Это совсем недалеко от дома местного жителя. Оказалось, что у новороссийца случился приступ мерцательной аритмии. Ему вовремя оказали необходимую медицинскую помощь, — сообщает КП-Краснодар.

Как ранее писал NEWS.ru, 64-летний мужчина умер у стен Московского Кремля. По предварительным данным, погибший был сотрудником Александровского сада и прилёг отдохнуть во время обеденного перерыва. Во время сна у пожилого мужчины случился сердечный приступ.