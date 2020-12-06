В Москве сотрудник ППС выстрелил в девочку

https://static.news.ru/photo/c931aaf0-379f-11eb-a725-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в 13-летнюю девочку. Инцидент произошёл на юге столицы.

Согласно предварительным данным, пострадавшую доставили в больницу с пулевым ранением коленного сустава. В момент происшествия мужчина был не при исполнении.

По словам соседей, всё началось с криков во дворе, после которых раздались хлопки. Очевидцы утверждают, что сотрудник ППС пытался завести ребёнка в дом, но та оказывала сопротивление.

Предполагается, что ссора началась ещё в квартире — мужчина мог поссориться с матерью девочки, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростове-на-Дону пенсионер открыл огонь по троюродной сестре и её мужу из-за спора о недвижимости. Инцидент произошёл 29 ноября. Мужчина пришёл в гости к своей родственнице и завёл спор о праве на получение части гаража.