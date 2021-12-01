В Москве «заминировали» несколько судов и школ

В Москве проверяют 21 школу и четыре районных суда на предмет минирования после анонимных тревожных звонков, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. О том, будут ли экстренно эвакуировать людей из организаций, вошедших в список, информации пока нет.

На 15:30 проверки проходят в 21 школе и четырёх судах Москвы, — сказал собеседник агентства.

В четверг, 25 ноября, представители ФСБ рассказали, что федеральный орган исполнительной власти наконец выяснил, откуда тысячами рассылаются сообщения о «минировании». Источником сообщений оказался интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор уже работают над тем, чтобы запретить доступ к нему на территории страны, сообщает источник агентства.

Массовые сообщения о минировании судов и других учреждений Москвы и Северной столицы России началась в ноябре, с тех пор ФСБ постоянно получает письма с одинаковым содержанием — якобы в здании находится бомба. Однако регулярно выезжающие на место «происшествия» службы ни разу не нашли опасных или взрывчатых веществ. Сообщения о «минированиях» в разных российских городах участились с конца 2019 года.

Ранее сообщалось о задержании молодого человека по подозрению в подготовке нападения на школу в Казани. Подросток был направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану доложить о расследовании дела.