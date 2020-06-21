В Мариинске девушка надышалась газом и разбилась после падения с высоты

В городе Мариинск на территории Кемеровской области молодая девушка надышалась газом из баллончика, упала с двухэтажного здания и разбилась насмерть. Трагедия произошла в пятницу, 19 июня.
Известно, что девушка была на крыше здания вместе со своими товарищами. Они вместе дышали газом. В результате сознание погибшей помутилось, она оказалась на краю и в итоге упала на землю. От полученных травм жительница Мариинска скончалась ещё до того, как на место происшествия успела приехать бригада скорой помощи.
Полиция в настоящее время определяет обстоятельства смерти девушки. Точные причины трагедии будут известны позднее.
Друзья и знакомые погибшей приносят свои искренние соболезнования её родственникам и скорбят вместе с ними,
Как ранее передавал NEWS.ru, в Саратовской области 5-летний мальчик из посёлка Сенного Вольского района получил серьёзные травмы, упав с дивана из-за собственной неосторожности. Из-за повреждений его пришлось госпитализировать.
Ребёнок находился в гостях в Татищевском районе. Заигравшись, он соскочил с дивана. В результате малыш получил травмы головы и сотрясение мозга.
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