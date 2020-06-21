В Мариинске девушка надышалась газом и разбилась после падения с высоты

https://static.news.ru/photo/8e248496-b3a6-11ea-825e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

В городе Мариинск на территории Кемеровской области молодая девушка надышалась газом из баллончика, упала с двухэтажного здания и разбилась насмерть. Трагедия произошла в пятницу, 19 июня.

Известно, что девушка была на крыше здания вместе со своими товарищами. Они вместе дышали газом. В результате сознание погибшей помутилось, она оказалась на краю и в итоге упала на землю. От полученных травм жительница Мариинска скончалась ещё до того, как на место происшествия успела приехать бригада скорой помощи.

Полиция в настоящее время определяет обстоятельства смерти девушки. Точные причины трагедии будут известны позднее.

Друзья и знакомые погибшей приносят свои искренние соболезнования её родственникам и скорбят вместе с ними, сообщает «Регион online».

Как ранее передавал NEWS.ru, в Саратовской области 5-летний мальчик из посёлка Сенного Вольского района получил серьёзные травмы, упав с дивана из-за собственной неосторожности. Из-за повреждений его пришлось госпитализировать.

Ребёнок находился в гостях в Татищевском районе. Заигравшись, он соскочил с дивана. В результате малыш получил травмы головы и сотрясение мозга.