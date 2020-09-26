В ЛНР удалось ликвидировать свыше 100 природных пожаров за сутки

https://static.news.ru/photo/ca017daa-00b0-11eb-87e3-fa163e074e61_660.jpgФото: МЧС Луганской Народной Республики/vk.com
Сотрудники МЧС самопровозглашённой Луганской Народной Республики ликвидировали 105 природных пожаров на площади более 400 га за сутки, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
В настоящее время в республике действует пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная).
Всего силами МЧС за сутки ликвидировано 105 пожаров, которые были связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади 401,5 гектара, — говорится в сообщении пресс-службы, передаёт РИА Новости.
Как уточняется, пожары зафиксированы также в трёх лесоохотничьих хозяйствах республики.
Ранее NEWS.ru писал, что возгорание сухой травы в селе Троицкое Воронежской области локализовали на площади 15 га, огонь повредил десять нежилых строений на площади 700 квадратных метров, следует из сообщения пресс-службы МЧС России.