В ЛНР удалось ликвидировать свыше 100 природных пожаров за сутки

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Причиной обрушения надземного перехода в подмосковном Ступино мог стать перегруз конструкции моста или износ деталей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Рассматривается несколько версий произошедшего — перегруз конструкции моста либо износ деталей, — приводит РИА Новости заявление СК. Отмечается, что в данное время опрашивается руководство предприятия, изымается необходимая документация. По результатам...