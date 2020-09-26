16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В ЛНР удалось ликвидировать свыше 100 природных пожаров за сутки

13:53, 27 сентября 2020
Фото: МЧС Луганской Народной Республики/vk.com

Сотрудники МЧС самопровозглашённой Луганской Народной Республики ликвидировали 105 природных пожаров на площади более 400 га за сутки, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

В настоящее время в республике действует пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная).

Всего силами МЧС за сутки ликвидировано 105 пожаров, которые были связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади 401,5 гектара, — говорится в сообщении пресс-службы, передаёт РИА Новости.

Как уточняется, пожары зафиксированы также в трёх лесоохотничьих хозяйствах республики.

Ранее NEWS.ru писал, что возгорание сухой травы в селе Троицкое Воронежской области локализовали на площади 15 га, огонь повредил десять нежилых строений на площади 700 квадратных метров, следует из сообщения пресс-службы МЧС России.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео