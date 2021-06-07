ФСБ показала видео задержания сотрудника украинских спецслужб

https://static.news.ru/photo/cf02fa0e-c766-11eb-a15a-96000091f725_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ

ФСБ показала видео задержания агента украинских спецслужб, которого уже выдворили из страны. Ролик публикует Пятый канал.

Как следует из видео, мужчину задержали на улице, надели на него наручники и доставили в ФСБ. Там ему зачитали приговор, согласно которому разведчик должен покинуть территорию РФ до 18 июня 2021 года. На вопрос правоохранителей о том, всё ли ему понятно, задержанный ответил: «Абсолютно».

На кадрах также запечатлено, как агент украинских спецслужб покидает территорию России.

Ранее ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, его выдворили из РФ. Теперь же ему запретили въезд в нашу страну сроком на 25 лет.