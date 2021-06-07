ФСБ показала видео задержания сотрудника украинских спецслужб

ФСБ показала видео задержания агента украинских спецслужб, которого уже выдворили из страны. Ролик публикует Пятый канал.
Как следует из видео, мужчину задержали на улице, надели на него наручники и доставили в ФСБ. Там ему зачитали приговор, согласно которому разведчик должен покинуть территорию РФ до 18 июня 2021 года. На вопрос правоохранителей о том, всё ли ему понятно, задержанный ответил: «Абсолютно».
На кадрах также запечатлено, как агент украинских спецслужб покидает территорию России.
Ранее ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, его выдворили из РФ. Теперь же ему запретили въезд в нашу страну сроком на 25 лет.