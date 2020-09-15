В Красноярском крае мужчина убил 16-летнюю девушку за отказ от секса

https://static.news.ru/photo/2a7ad070-f803-11ea-beb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя поселка Ангарский. Следователи уверены, что молодой человек убил 16-летнюю жительницу села Пинчуга за отказ заняться с ним сексом.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте управления, трагедия произошла в июне 2014 года в Пичунге. 16-летняя местная жительница встретила на дороге свою подругу, с незнакомым ей молодым человеком. Втроём они отправились в гости к парню, там стали выпивать. В какой-то момент девушка и молодой человек отправились прогуляться. Возле заброшенного дома между ними произошла ссора, по версии следствия, из-за того, что девушка отказалась заняться сексом с новым знакомым. В результате обвиняемый задушил её, а тело спрятал в выгребной яме, забросал его мусором и прикрыл досками.

По данным «Медиазоны», останки девушки нашли лишь через полтора года, труп опознали по обуви и куртке. Подозреваемого задержали лишь в январе 2020 года. Сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в суд.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ярославской области разыскивают местного жителя по подозрению в убийстве двух детей. Тринадцати- и восьмилетняя девочки были дочерьми его сожительницы.