В Кемерово завели дело против инженера после ЧП на шахте имени Рубана
В Кузбассе завели уголовное дело против инженера после инцидента на шахте им. Рубана
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:00, 21 декабря 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
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В Кемеровской области завели уголовное дело против инженера после самонагревания борта на шахте имени Рубана. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.
Возбуждено уголовное дело в отношении инженера по метрологии федерального бюджетного учреждения «Кемеровский центр стандартизации и метрологии», подозреваемого в совершении преступления... неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ или услуг требованиям безопасности, — говорится в сообщении.
В минувшее воскресенье, 19 декабря, в шахте имени А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошло нагревание угольного пласта. В это время под землёй находились 128 человек. Все они были выведены на поверхность.
Как полагает следствие, инженер выдал свидетельство о проверке, согласно которому система в шахте была проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов находились в исправности. По факту же инженер не посещал шахту. В этой связи возникла угроза жизни и здоровью работников предприятия.