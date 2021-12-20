В Кемерово завели дело против инженера после ЧП на шахте имени Рубана

В Кемеровской области завели уголовное дело против инженера после самонагревания борта на шахте имени Рубана. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело в отношении инженера по метрологии федерального бюджетного учреждения «Кемеровский центр стандартизации и метрологии», подозреваемого в совершении преступления... неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ или услуг требованиям безопасности, — говорится в сообщении.

В минувшее воскресенье, 19 декабря, в шахте имени А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошло нагревание угольного пласта. В это время под землёй находились 128 человек. Все они были выведены на поверхность.

Как полагает следствие, инженер выдал свидетельство о проверке, согласно которому система в шахте была проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов находились в исправности. По факту же инженер не посещал шахту. В этой связи возникла угроза жизни и здоровью работников предприятия.