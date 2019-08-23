https://static.news.ru/photo/436de986-c687-11e9-8f72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В СК РФ по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана ВОВ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего жителя Малоярославца. По версии следствия, он убил ветерана с целью ограбления. На вырученные средства мужчина хотел приобрести наркотики. Задержанный уже допрошен. Следствие инициирует вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится на сайте ведомства.

Как ранее писал News.ru, московский пенсионер лишился 7 млн рублей, которые группа аферистов выманила у него под предлогом оплаты юридических консультаций. Телефонный номер, по которому якобы можно было получить помощь юриста, мужчина нашёл в рекламном объявлении. Злоумышленники представились ему работниками фирмы и потребовали перевести им 80 тысяч рублей перед консультацией. Получив деньги, они вынудили пенсионера совершить ещё ряд подобных операций.