В Калуге задержан выдававший себя за девушку 58-летний насильник

58-летний мужчина, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 16-летней девушки, задержан в Калужской области. По данным следствия, он создал фейковый женский аккаунт в соцсетях для знакомства с девушкой, после чего под видом подруги выманил её в лес, пишет Lenta.ru со ссылкой на информацию, полученную в региональном управлении СК России.

По версии следователей, в одном из мессенджеров обвиняемый, выдав себя за девушку, начал общаться с несовершеннолетней жительницей Ленинградской области и пригласил её на встречу. Приехавшую в Москву ради знакомства с «подругой» 16-летнюю россиянку мужчина встретил на вокзале. При этом он назвался родственником её виртуальной собеседницы и заявил, что отвезёт её к ней. Девушка согласилась, после чего он на своём автомобиле отвёз её в лес в Калужской области и совершил насилие.

Потерпевшая обратилась в органы правопорядка, полицейскими был составлен фоторобот злоумышленника. Также удалось составить маршрут, по которому преступник добирался от вокзала до леса. По результатам поисков насильник был задержан у себя дома в Малоярославецком районе Калужской области. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 131 «Изнасилование несовершеннолетней» и 132 «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ.

Сейчас с потерпевшей работают психологи. Кроме того, следователям предстоит выяснить, почему девушка отправилась в Москву из Ленинградской области без сопровождения родственников.

Ранее стало известно, что на рэпера Yung Trappa (Владислава Ширяева) заведено два уголовных дела — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Заявление об этом подала знакомая исполнителя после вечеринки в коттедже в Ленинградской области.