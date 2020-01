Служба гражданской защиты Каталонии следит за ситуацией на своей официальной Twitter-странице. Местным жителям рекомендовано оставаться дома и плотно закрыть все окна и двери. О причинах взрыва пока ничего не известно.

Очевидцы сообщают, что столб пламени, поднимающийся от завода, видно за несколько километров. К объекту направлены пожарные расчёты.