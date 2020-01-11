На комбикормовом заводе под Белгородом взорвался газ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. В результате инцидента госпитализированы пять человек.
Взрыв газовоздушной смеси, по предварительным данным, произошёл в цехе по производству муки на территории комбикормового завода в Борисовском районе, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в Ухте прогремел мощный взрыв, в результате чего начался пожар.
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