https://static.news.ru/photo/f00b111c-34ac-11ea-b9d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs31belgorod/instagram.com

На комбикормовом заводе под Белгородом взорвался газ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. В результате инцидента госпитализированы пять человек.

Взрыв газовоздушной смеси, по предварительным данным, произошёл в цехе по производству муки на территории комбикормового завода в Борисовском районе, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в Ухте прогремел мощный взрыв, в результате чего начался пожар.