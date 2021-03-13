В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1 балла

https://static.news.ru/photo/5f0b3760-84d2-11eb-861a-96000091f725_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Иране произошло землетрясение. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Магнитуда подземных толчков оценивается в 5,1 балла. Эпицентр находился на юге страны, в 104 километрах от города Минаб, при этом очаг находился на глубине 50,5 километра.

Информации о пострадавших или погибших нет. Также не поступало данных о разрушениях.

Вместе с тем, как отмечает портал Volcano Discovery, имеющиеся данные о землетрясении пока неокончательные и могут быть пересмотрены в ближайшее время, по мере того, как сейсмологи изучат всю информацию. Уточняется, что с учётом удалённости от крупных населённых пунктов толчки не должны были причинить большого ущерба, но многие люди могли ощущать небольшую вибрацию.

Как писал NEWS.ru, накануне землетрясение с аналогичной магнитудой произошло у берегов Камчатки. Эпицентр находился в акватории Тихого океана на расстоянии 102 километров к юго-западу от села Никольское Алеутского муниципального округа. В населённом пункте сила подземных толчков оценивалась в один-два балла.