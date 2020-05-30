В Ингушетии пять человек пострадали в перестрелке

https://static.news.ru/photo/4e7f6c18-a265-11ea-a9df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфликт со стрельбой произошёл в селе Сурхахи в Ингушетии. Ранения получили пять человек.

Полицейские установили, что группа неизвестных численностью до 30 человек проникла на территорию частного дома на улице Партизанской. Злоумышленники напали на проживающих там людей.

Защищаясь, те применили зарегистрированные охотничье ружьё и травматический пистолет. Два жителя домовладения доставлены в ОМВД России по Назрановскому району и добровольно выдали оружие, — заявили в МВД.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, конфликт произошёл между членами одной религиозной организации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое с применением оружия».

NEWS.ru писал, что в московском районе Солнцево произошёл конфликт между работниками и посетителями супермаркета. В инциденте участвовали выходцы из среднеазиатских республик. Пострадал один человек.