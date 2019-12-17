https://static.news.ru/photo/d526469a-20d5-11ea-93e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Энергетики в Демидове рассказали об отключениях электричества в городе во время выхода в эфир передачи Андрея Малахова об исчезновении подростка Андрея Бахова. По их словам, первые отключения начали фиксировать ещё до начала программы.

Вчера было аварийное отключение электричества по улицам Мира, Советская, Матюшова. По этим адресам поступали обращения от жителей. Заявки стали поступать в 17:23, — сообщил радиостанции «Говорит Москва» диспетчер филиала ОАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго».

Выпуск должен был начаться в 17:25 мск. Специалистам удалось восстановить энергоснабжение в течение часа. Тем временем на инцидент обратил внимание сам телеведущий. Он обратился к властям города с просьбой провести расследование по данному факту.

6 апреля 17-летний Владислав Бахов вместе с друзьями отмечал день рождения знакомого в лесу недалеко от города Демидова Смоленской области. Молодые люди хорошо проводили время: ели, пили, шутили. В какой-то момент Владислав ушёл с поляны на участок с деревьями для того, чтобы справить естественную нужду и бесследно исчез. Телефон он с собой не взял. Его поисками занимались местные жители, многочисленные добровольцы, силовые структуры, однако найти его так и не удалось, писал NEWS.ru.