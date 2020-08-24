В Дагестане три человека утонули из-за перевернувшейся лодки

https://static.news.ru/photo/2b88f920-e63c-11ea-b925-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/urkarakh

В Кизилюртовском районе Дагестана на реке Сулак опрокинулась лодка. Владелец судна добрался до берега, три пассажира — 51-летний мужчина, 40-летняя женщина и 14-летняя девочка — утонули.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Тела троих погибших до сих пор не найдены. В их поисках принимают участие специалисты из Кизилюртовской и Махачкалинской поисково-спасательных служб, а также работники госинспекции по маломерным судам — всего 18 человек, также задействованы четыре единицы спецтехники и одно плавсредство.

В пресс-службе Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ уточнили, что лодка перевернулась вечером в воскресенье, 23 августа. На месте происшествия сейчас работает оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В мае на реке Чепца в Кировской области перевернулась лодка, в которой находились четыре человека, один из них — ребёнок. Как писал NEWS.ru, все они погибли.