В Дагестане три человека утонули из-за перевернувшейся лодки

В Кизилюртовском районе Дагестана на реке Сулак опрокинулась лодка. Владелец судна добрался до берега, три пассажира — 51-летний мужчина, 40-летняя женщина и 14-летняя девочка — утонули.
Об этом
В пресс-службе Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ уточнили, что лодка перевернулась вечером в воскресенье, 23 августа. На месте происшествия сейчас работает оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В мае на реке Чепца в Кировской области перевернулась лодка, в которой находились четыре человека, один из них — ребёнок. Как писал NEWS.ru, все они погибли.
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