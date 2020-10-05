В цирке на Вернадского отказались усыплять медведя, напавшего на сотрудника

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского не будет усыплять медведя, который нанёс смертельные ранения сотруднику учреждения Валентину Буличу.
Умертвлять медведя не будем, — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Как уточняется, принимать какие-то меры относительно животного в цирке также пока не планируют,
Инцидент произошёл 5 октября. Валентин Булич, работавший служащим по уходу за животными, самовольно вошёл в вольер к медведю и закрылся изнутри на два замка, чем грубо нарушил технику безопасности.
Булича доставили в Городскую клиническую больницу имени Виноградова в критическом состоянии. Там он скончался от полученных ран, писал NEWS.ru.
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