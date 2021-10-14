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В Чите задержали подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки

05:38, 15 октября 2021
В Чите задержали подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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В Чите следователи подозревают 15-летнего подростка в убийстве 14-летней девочки. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным пресс-службы, в четверг, 14 октября, около 19 часов правоохранителям поступил сигнал об обнаружении в посёлке КСК Читы тела 14-летней девочки с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В тот же вечер по подозрению в убийстве был задержан 15-летний подросток, житель посёлка КСК. На допросе он признался в совершении преступления.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что трёхкратная чемпионка России по ачери-биатлону (вместо винтовки там используется лук) Мария Корнеева подозревается в убийстве 15-летнего пасынка Романа Федулова.

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