В Чите задержали подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки

В Чите следователи подозревают 15-летнего подростка в убийстве 14-летней девочки. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным пресс-службы, в четверг, 14 октября, около 19 часов правоохранителям
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В тот же вечер по подозрению в убийстве был задержан 15-летний подросток, житель посёлка КСК. На допросе он признался в совершении преступления.
Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что трёхкратная чемпионка России по ачери-биатлону (вместо винтовки там используется лук) Мария Корнеева подозревается в убийстве 15-летнего пасынка Романа Федулова.